Roma, incendio in zona Magliana: fumo nero visibile dall'Eur

Le fiamme provenivano da un campo nomadi nella zona sud della città. Una enorme nube nera si è levata in cielo. La polizia locale ha chiuso la strada a Roma Sud. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Non si registrano feriti

Un vasto incendio è scoppiato oggi a Roma sud, nella zona della Magliana intorno alle ore 13. A bruciare un'area di sterpaglie all’interno di un campo nomadi abusivo nei pressi di via Asciano. Fumo e fiamme visibili nel cielo, da diverse aree della capitale. Traffico in tilt. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile per lo spegnimento dell’incendio. Intervenuta anche la polizia di stato che ha sgomberato due abitazioni. Nessuno sarebbe rimasto ferito.