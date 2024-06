Concorso Vigili del Fuoco 2024, bando online da 350 posti

Sono previste tre prove motorio-attitudinali, nessuna prova orale. Per partecipare: età non superiore a 26 anni, cittadinanza italiana e diploma di istruzione secondaria. La domanda va presentata on line entro un mese

Oggi, 20 giugno, è uscito il bando di concorso 2024 per entrare nei Vigili del Fuoco, posso partecipare agli under 26 (con un’estensione a 37 anni per i volontari iscritti da almeno un anno) per i 350 aspiranti pompieri. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, entro il 20 luglio 2024.