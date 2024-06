Nuova scossa con una profondità di circa 3 chilometri. Al momento non si segnalano danni

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita la scorsa notte, dopo dopo le 3,58, nella zona dei Campi flegrei, svegliando gli abitanti. La magnitudo è stata di 3,4 con una profondità di circa 3 chilometri. Al momento non si segnalano danni.

Il sisma, scrive Il Mattino, è stato avvertito a Licola, Monterusciello, Cuma ma anche in alcuni quartieri di Napoli come Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta.