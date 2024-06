Spagna: locali cacciano influencer da spiaggia di Calo des Moro

Gl abitanti con cartelli anti-turisti e striscioni con la scritta "SOS residenti" ed "è ora di agire": così a Calo des Moro è dovuta intervenire la polizia per permettere ai vacanzieri di stendere gli asciugamani quando più di 300 residenti del posto hanno marciato contro le famiglie pronte ad accaparrarsi un posto al sole gia' alle prime ore del mattino. Gli isolani hanno mantenuto la promessa di "riappropriarsi" della baia da cartolina strappandola agli stranieri, occupando ogni centimetro di spazio sulla minuscola distesa di sabbia con i loro teli da mare. Lamentano che Calo des Moro sia stata presa d'assalto dagli influencer che "ci vanno solo per farsi una foto" come riporta il britannico The Sun.