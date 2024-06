Cadavere in strada nel Salernitano, si indaga per omicidio

Possibile omicidio in strada in provincia di Salerno. Un 35enne è stato trovato morto ad Angri con il corpo segnato da diversi colpi di arma da taglio. Il corpo era riverso in una pozza di sangue che fa ipotizzare possa essere morto per dissanguamento. Il fatto è avvenuto dopo le 3 in via Risi. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore indagano per omicidio: una delle ipotesi al vaglio dei militari è che l'aggressione possa essere avvenuta al culmine di una lite avvenuta nei locali della movida. Sono in corso accertamenti da parte dei militari, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese e sotto il coordinamento della procura di Nocera Inferiore.