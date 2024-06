Luiss, il cda ha nominato Paolo Boccardelli nuovo rettore dell'ateneo

Cinquantadue anni, romano e Alumnus dell'ateneo, ha alle spalle un’importante esperienza di insegnamento oltre che di ricerca accademica. È professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Strategie di Impresa e dirige anche il Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" proprio presso la Luiss. In passato è stato pure direttore della Luiss Business School

“Il CdA Luiss ha nominato Paolo Boccardelli Rettore dell’Ateneo per il triennio 2024/27. Il Presidente Luigi Gubitosi, nel congratularsi con il nuovo Rettore, ha ringraziato Andrea Prencipe per i prestigiosi risultati conseguiti negli ultimi sei anni”. Questo il messaggio, apparso sui social, attraverso cui il Consiglio di Amministrazione dell’ateneo, proprio su proposta di Gubitosi, ha nominato Boccardelli come nuovo rettore, a decorrere dal 26 giugno prossimo. E’ proprio lui il successore di Prencipe, giunto alla scadenza del suo secondo mandato.

Chi è Boccardelli

Boccardelli, 52 anni, romano e Alumnus dell'Ateneo, ha alle spalle un’importante esperienza di insegnamento oltre che di ricerca accademica. È professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Strategie di Impresa e dirige anche il Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" proprio presso la Luiss. In passato è stato pure direttore della Luiss Business School. "Con la nomina del Professor Paolo Boccardelli, la Luiss Guido Carli rinnova il proprio impegno verso l'eccellenza accademica, preparandosi ad affrontare le sfide future che attendono il mondo dell'alta formazione", ha sottolineato Gubitosi, ringraziando allo stesso tempo il rettore uscente. "Il Professor Andrea Prencipe lascia un’eredità preziosa alla nostra università, con significativi progressi nell'internazionalizzazione e nella ricerca”.

Le classifiche internazionali

La Luiss, proprio negli ultimi anni, ha scalato le più importanti classifiche internazionali dell'alta formazione, confermandosi tra le migliori 20 al mondo e prima in Italia per gli Studi Politici e Internazionali secondo l'indagine QS World University Ranking by Subject 2024 e conquistando il 30esimo posto globale per la Laurea Magistrale in "Management" nell'ultimo ranking del Financial Times.