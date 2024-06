Del resto, studi recenti confermano che tra gli effetti del cambiamento climatico c'è anche un aumento nella frequenza delle ondate di calore. Un altro aspetto da monitorare riguarda le precipitazioni: dopo un'inzio estate molto piovoso, al Centro-Nord potrebbe cadere il 30-40% in meno di pioggia rispetto alla media. Inoltre, dopo un inverno e una primavera con poche piogge nelle regioni del Sud e in Sicilia, il problema della scarsità d'acqua potrebbe peggiorare, con il conseguente rischio di siccità in queste zone. Infatti, in questi settori, l'estate è già climaticamente una stagione molto asciutta e a rischio per le riserve idriche