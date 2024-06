Bologna, 13enne denuncia il furto della bici: agenti gliela ricomprano

Anouar aveva comprato la bicicletta mettendo da parte 1 euro al giorno. Serviva per andare a fare la spesa e altre commissioni per i genitori, entrambi con una grave disabilità. Martedì mattina, mentre era in un supermercato in zona Barca, a Bologna, due ladri gliela hanno rubata. Ma nel giro di qualche giorno Anouar ha avuto una nuova bici, acquistata con una colletta dai poliziotti del commissariato Santa Viola. A raccontare la vicenda è la stessa Questura di Bologna.

La storia

Qualche giorno fa il ragazzo si è recato presso un supermercato di Bologna per conto dei genitori, proprio con la bici acquistata da poco, a fronte di tanti sacrifici, per poter essere più indipendente e poter dare una mano alla famiglia. Quel giorno però si è dimenticato di legare la bicicletta negli appositi stalli e al suo ritorno, dopo qualche minuto, la bici era già stata stata rubata. Allertato, il commissariato di Polizia. Santa Viola ha inviato sul posto una volante che ha effettuato le ricerche in zona con esito negativo. Qualche giorno dopo, gli operatori si sono recati presso l'abitazione del giovane per raccogliere l'atto di denuncia/querela, in quanto le condizioni di salute dei genitori non consentivano loro di recarsi in Commissariato. A questo punto, il personale del Commissariato S. Viola ha deciso di raccogliere il denaro necessario per l'acquisto di una nuova bicicletta, con l'aiuto di un negozio di Casalecchio di Reno. Anour è stato poi chiamato presso il Commissariato Santa Viola con la scusa di fornire qualche indicazione in più. Ad accoglierlo, il personale del Commissariato che gli ha consegnato la nuova bici rincuorandolo per quanto successo.