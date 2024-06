Morta sul kayak, l'avvocato indagato: "Non mi sono accorto di niente"

Un legale di Napoli, Guido Furgiuele, è stato a lungo sentito dagli inquirenti per la morte di Cristina Frazzica, la ragazza che si trovava in mare su una canoa: sarebbe stato lui a guidare l'imbarcazione che l'ha colpita. Sempre lui ha prestato soccorso all'uomo che era in mare con Frazzica, dopo aver notato che qualcuno in mare aveva bisogno di aiuto. Ma sostiene di non essersi accorto di alcuna collisione

Omicidio colposo e omissione di soccorso. Sono le ipotesi di reato che vengono contestate a Guido Furgiuele, avvocato indagato per la morte di Cristina Frazzica, la 31enne trovata morta nelle acque di Posilippo, dove si trovava a bordo di un kayak quando è stata uccisa per l’impatto con un’imbarcazione. La famiglia di Furgiuele è proprietaria di una delle tre barche individuate dalle forze dell'ordine nell'ambito delle indagini. Si ipotizza che fosse lui alla guida del cabinato di 18 metri che avrebbe colpito Furgiuele. Lo stesso cabinato poi intervenuto in soccorso dell’uomo, rimasto illeso, che si trovava sul kayak con la donna. Ascoltato dagli inquirenti, Furgiuele - secondo quanto è trapelato - avrebbe detto di non essersi accorto di nessuna collissione: non ha né ammesso né escluso di averla causata. Poi ha specificato di essere intervenuto dopo essersi reso conto che in mare c’era qualcuno che aveva bisogno di aiuto.