Vicenza, arrestato 33 anni dopo l'assassino dei coniugi Fioretto

Dopo 33 anni ha un nome e un volto il killer di Pierangelo Fioretto e della moglie Mafalda Begnozzi, uccisi la sera del 25 febbraio 1991 nel cortile della loro abitazione, in contra' Torretti, a Vicenza. Gli agenti della Squadra mobile della questura di Vicenza e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare a Umberto Pietrolungo, 58 anni, già in carcere a Cosenza per altri reati, vicino al clan di 'Ndrangheta Muto. A incastrare l’uomo tracce di dna e impronte digitali su alcuni reperti raccolti 33 anni fa ma che sottoposti a nuove indagini scientifiche con le moderne tecnologie odierne hanno permesso la sua identificazione.