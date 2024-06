Meteo, nelle prossime ore forti temporali con grandine: ecco dove

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con delle velature in transito, anche compatte tra Calabria e Sicilia. In serata e nella notte ancora molta nuvolosità medio-alta in transito, specie su Sicilia e regioni ioniche, ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime stabili o in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva sul medio-basso versante tirrenico