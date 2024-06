Taxi, sciopero 5 e 6 giugno: rischio paralisi grandi città

A Milano il 30 aprile si è concluso il bando lanciato dal Comune per 450 nuove licenze a titolo oneroso, con la richiesta di un contributo da 96.500 euro per quelle ordinarie, con sconti fino al 40% per quelle da destinare al trasporto disabili e all'esercizio negli orari di maggiore richiesta. La città conta di avere le nuove vetture in servizio entro l'autunno. A Roma, invece, tra fine giugno e inizio luglio il Campidoglio metterà a bando 1.000 nuove licenze. Il prezzo potrebbe aggirarsi attorno ai 75mila euro. Nella Capitale il sotto numero delle auto bianche è tema annoso e particolarmente sentito dall'utenza, soprattutto negli snodi ferroviari. A Bologna, dopo un confronto non privo di polemiche, lo scorso autunno Comune e sigle sindacali hanno raggiunto un’intesa per predisporre un bando per 72 nuove vetture assieme ad altre innovazioni