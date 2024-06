Già da lunedì, comunque, l'anticiclone africano inizierà gradualmente ad avanzare verso il nostro Paese. Tra lunedì e martedì, come detto, avremo ancora dei residui temporali al Nord e su alcune regioni del Centro. Ma, assicurano gli esperti, da mercoledì 5 giugno l'alta pressione invaderà tutta l'Italia e garantirà un tempo ampiamente soleggiato e via via più caldo. Entro il secondo weekend di giugno i valori massimi toccheranno i 30 gradi su gran parte delle regioni italiane, anche in pianura



