Livorno, incidente al casello autostradale: tre morti e diversi feriti

Intorno alle 13, per motivi non ancora chiari, tre auto si sono scontrate con grande violenza e una vettura ha sfondato persino un gabbiotto, danneggiandolo gravemente. E' di almeno tre morti e cinque feriti gravi, tra cui un bambino, il bilancio del terribile schianto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute diverse ambulanze. Il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso per permettere ai soccorritori di intervenire

Tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell'A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Almeno tre le vetture coinvolte, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco il cui intervento è in corso. Gravi danni alla struttura del casello.