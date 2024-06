Pride Month 2024: gli eventi in programma in Italia: da Milano a Roma

Per tutto il mese di giugno, ma non solo, sono previsti eventi e cortei in numerosissime città italiane per celebrare la cultura e i diritti della comunità lgbtqia+, e in generale l’amore in ogni forma. Ecco il calendario delle iniziative organizzate in occasione del Pride Month 2024 ascolta articolo

Giugno è convenzionalmente il mese del Pride, in cui si celebrano la cultura e i diritti della comunità lgbtqia+, e in generale l’amore in ogni forma. Anche quest'anno in Italia sono previsti eventi e cortei in numerosissime città italiane, che non si fermeranno nel mese di giugno, ma continueranno anche a luglio, agosto, settembre e ottobre, come riferito da Onda Pride sul suo sito ufficiale. Ma perché è proprio giugno il mese dedicato all’orgoglio gay?



Perché giugno è il mese del Pride?

Il Pride si celebra a giugno in memoria dei moti di Stonewall, considerati uno dei momenti più importanti nella storia del movimento gay negli Stati Uniti. Nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969 la Polizia fece irruzione allo Stonewall Inn, un bar gay nel cuore del West Village di New York. Ma quella sera e per la settimana successiva, a dispetto di quanto avveniva a seguito delle frequenti retate che venivano eseguite nei locali gay, i presenti decisero di prendere posizione contro quella che era una vera e propria oppressione da parte della Polizia. Non è chiaro quale fu il motivo scatenante della rivolta, ma durante i giorni dei moti dello Stonewall, oltre 2mila persone manifestarono contro la Polizia e in totale furono arrestate una ventina di esse. leggi anche Pride Month, perché giugno è il mese dell’orgoglio Lgbtqia+?

Il calendario dei Pride in Italia

Anche in Italia, come detto, sono tantissime le manifestazioni che si celebrano in questo mese e che omaggiano la comunità lgbtqia+, ovvero le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali, con il segno + che include tutte quelle identità di genere e orientamenti sessuali non eterosessuali e non binarie che non rientrano nelle lettere dell'acronimo. A giugno sono in programma quasi 30 Pride nelle principali città della Penisola, a cui ne seguiranno altri fino ad ottobre 2024. Solo oggi sono in programma 8 cortei rispettivamente a Cuneo, Perugia, Enna, Ferrara, Padova, Pavia, Savona e Taranto; mentre l’8 si sfilerà a Genova e Siracusa e il giorno successivo a Venezia. Roma, invece, sarà attraversata dall’onda arcobaleno il 15 giugno insieme a Bergamo, Catania, Forlì e Torino. Il giorno successivo toccherà a Verona. Sono in tutto nove i Pride convocati per sabato 22 giugno: a Ancora, Cosenza, Frosinone, La Spezia, Lecco, Lodi, Palermo, Varese e Vicenza. Altri cinque danno appuntamento al sabato successivo, il 29 giugno: Bari, Cagliari, Milano, Napoli e Ragusa.



