Diego e Andrea Della Valle cittadini onorari di Arquata del Tronto

"Per l’impegno sociale e civile dimostrato dopo il terremoto del 2016". Con questa motivazione, il Comune di Arquata del Tronto - in provincia di Ascoli Piceno - ha conferito la cittadinanza onoraria a Diego e Andrea Della Valle, i due imprenditori marchigiani che hanno impiantato, proprio nel territorio di Arquata, uno stabilimento Tod's. Un impegno industriale concreto, quello dei fratelli Della Valle, che qui dà lavoro a un centinaio di persone, con l'obiettivo di arrivare presto a duecento. La fabbrica, che insiste su un terreno di duemila metri quadrati, ha richiesto un investimento di dieci milioni di euro, regalando una chance di rinascita al piccolo centro dell'ascolano.

Un compito portato a termine in meno di un anno, che ha visto lavoare insieme pubblico e privato. Una sfida vinta, come spiega Diego Della Valle.

Io sono stato a visitare le zone terremotate il giorno dopo il terremoto e ho chiesto al sindaco cosa potessi fare per loro e il sindaco - una persona molto intelligente - mi ha detto: ci costruisca uno stabilimento, perché questo è il messaggio che diamo alla nostra gente, che le cose ricominciano e di qui non ci muoviamo. Noi abbiamo fatto, con l'aiuto di tutti, dal Comune al Presidente del Consiglio, abbiamo costruito in 11 mesi uno stabilimento, che è gesto quasi miracoloso, grazie all'aiuto di tutti. Io direi che ciò che penso oggi è che abbiamo dato una speranza forte ai giovani, ma anche ai loro nonni, ai loro genitori, a tutti quelli che si sono visti cascare il mondo addosso. Quindi, in questo senso, riterrei l'opera fatta interessante e il fatto che l'abbiamo fatta pubblico e privato velocemente, dimostra che si possono fare le cose insieme, soprattutto, quando le facciamo nell'interesse altrui.

Gli operai e gli impiegati degli stabilimenti Delle Valle mantengono un forte senso di appartenenza al Gruppo per il quale lavorano e questo è un vero motivo di orgoglio per i proprietari.



Vedo gente molto orgogliosa di lavorare insieme a noi, per molti significa la seconda e terza generazione. Debbo dire che mi inorgoglisce e un po' mi commuove, tutto questo. Io direi che quando sono di cattivo umore, vado in uno dei miei stabilimenti, giro un paio d'ore e torno a casa contento.

Puntare sui giovani, coinvolgere altri imprenditori, lavorare con impegno, passione e criterio. Sono questi gli ingredienti per riuscire a fare bene e a far del bene, sottolinea Diego Della Valle.

Occupiamoci dei giovani cercando: A) di dare il buon esempio; B) di mettere a disposizione una vita sociale che permetta loro di provare ad affrontare il futuro decentemente; C) cercare di fare delle cose - nel nostro caso anche delle scuole artigianali decenti - che avvicinino i giovani al lavoro.