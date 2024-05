Chi era Giada Zanola, la donna precipitata dal cavalcavia della A4

Originaria di Brescia, aveva comprato casa due anni fa e viveva a Vigonza (Padova) con il compagno e con il figlioletto di tre anni, che spesso ritraeva nelle foto postate sui social. Appassionata di tatuaggi, stava per iniziare un lavoro in un impianto di distribuzione di carburanti. Proprio con il compagno, fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato, pare il rapporto fosse in crisi: secondo gli investigatori, la 34enne sarebbe stata anche vittima di episodi di violenza domestica

Si chiamava Giada Zanola, 34 anni ed era originaria di Brescia, la donna probabilmente uccisa dal compagno e gettata l'altra notte da un cavalcavia della A4 a Vigonza, in provincia di Padova, il cui corpo è stato poi travolto dal passaggio di un camion. In carcere, accusato di omicidio volontario aggravato c’è il compagno, Andrea Favero, 39 anni, di professione camionista.

Ma chi era, invece, Giada? Aveva comprato casa un paio d’anni fa e viveva proprio a Vigonza con il compagno e con il figlioletto di tre anni, che spesso ritraeva nelle foto postate sui social. Appassionata di tatuaggi, stava per iniziare un lavoro presso un impianto di distribuzione di carburanti e, come riporta anche il “ Corriere della Sera ” era una donna solare, descritta dai vicini di casa come sempre attenta e rispettosa. Con Favero pare il rapporto fosse ormai ai minimi termini e, probabilmente, scattavano spesso litigi anche violenti. L'ultimo potrebbe essersi consumato proprio la notte tra martedì e mercoledì, quando Giada era fuggita di casa in macchina, venendo poi raggiunta dal compagno sul cavalcavia della A4, a Vigonza. Resta da capire - lo stabilirà l’autopsia - se la donna sia stata stordita o abbia perso i sensi venendo malmenata prima di essere gettata oltre la recinzione del ponte autostradale. Quando gli inquirenti sono andati a cercare Favero nell'abitazione della coppia, hanno riscontrato che lo stesso aveva lividi sul corpo ed escoriazioni sui polsi, probabilmente dopo che Giada Zanola aveva tentato di difendersi, forse anche in precedenti episodi di violenza domestica. Come detto, e stando anche alle indicazioni degli investigatori, Favero avrebbe usato violenza sulla compagna altre volte, ma la donna non ha mai sporto denuncia.

La testimonianza del fratello: “Non ha mai parlato di violenze”

"Qualche litigio, come in tutte le coppie, ma Giada non ci aveva mai detto che lui fosse stato violento o che la situazione fosse grave". Queste le parole di Daniel Zanola, il fratello di Giada, commentando le ipotesi sul comportamento violento di Favero. La famiglia della vittima abita a Brescia e il fratello, parlando del compagno della sorella ora in arresto, ha detto: "Anche con noi Andrea era sempre tranquillo e gentile. Non sappiamo cosa sia successo, devo andare a parlare con la Polizia per capire".

Zaia: “Un crimine orrendo”

Tra le reazioni alla tragedia, anche quella del governatore del Veneto, Luca Zaia. "Dobbiamo dirlo con fermezza, insegnandolo a tutti, dai bambini fino agli adulti: la violenza sulle donne è un crimine orrendo. Siamo di fronte a una catena di sangue che non dobbiamo e non vogliamo considerare interminabile. Nuovamente ci troviamo di fronte alla sconvolgente notizia di una donna, una giovane mamma, che in una circostanza che poteva sembrare un suicidio sarebbe stata, invece, uccisa dal compagno che è già stato fermato con l'accusa di omicidio volontario". Se confermato, ha continuato ancora Zaia, “siamo nuovamente a confrontarci con una morte inquietante che rilancia ancora una volta interrogativi profondi e ci impone di mantenere alta una riflessione sociale che superi la cronaca e impedisca di abituarci alla cruda realtà di simili tragedie. Esprimo i sentimenti di vicinanza ai familiari, alle amiche e agli amici in questa sofferenza, in particolare penso al piccolo figlio di tre anni che ha perso la mamma e, di fatto, la famiglia".