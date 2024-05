Terni, arrestata 84enne per possesso di cocaina

Pensionata, 84enne trovata in possesso di quasi 900 grammi di cocaina per un valore di oltre 50 mila euro. L’anziana è stata arrestata nella sua casa di Terni, dai carabinieri. Il giudice le ha imposto l'obbligo di dimora in città e di permanenza domiciliare in orario serale-notturno. A scoprire la droga nell'abitazione della donna sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto per una probabile perdita di gas nell'edificio.

Da una perdita di gas al ritrovamento della droga in casa

I primi ad entrare nell’abitazione dell’84enne sono stati i vigili del fuoco in seguito alla segnalazione di una possibile perdita di gas nel condominio. Al piano seminterrato, dove stanno le cantine, durante un’ispezione i pompieri hanno rinvenuto alcune tracce ritenute sospette. Sono stati avvisati gli uomini dell'Arma. Sul posto è intervenuto personale già in servizio in zona per la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e del nucleo forestale di Stroncone, con un'unità cinofila antidroga del nucleo di Roma - Santa Maria di Galeria. La ricerca è stata quindi estesa all'abitazione della proprietaria della cantina. I militari hanno quindi rinvenuto quasi 900 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e quattro bilancini di precisione.