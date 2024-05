Abbandonato in fin di vita vicino a ospedale: morto a Reggio Calabria

Per il momento è un giallo la morte di un uomo trovato morto oggi nei giardini dell'ospedale "Morelli" di Reggio Calabria. Non si conosce ancora l'identità ma si sa solo che è stato accoltellato e che era ancora vivo quando è stato abbandonato da qualcuno nei pressi del nosocomio della zona sud della città. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale medico. L'uomo, infatti, è deceduto subito dopo il ritrovamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della squadra mobile che hanno avviato le indagini e stanno cercando di risalire all'auto a bordo della quale l'uomo, all'incirca di 40 anni, è arrivato in ospedale. Del caso è stata informata la Procura della Repubblica di Reggio Calabria che coordina le indagini.