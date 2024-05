Anziana trovata morta in casa nel Foggiano: fermato uomo insanguinato

Secondo le prime ipotesi, la donna sarebbe stata uccisa nella sua casa a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Nel frattempo i carabinieri hanno bloccato un uomo che, presunto responsabile dell'omicidio, girava per la città completamente nudo e ricoperto di sangue

Tragedia a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Una donna anziana è stata trovata senza vita al piano terra della sua abitazione in via Sergente Padovano, nel comune pugliese. Secondo le primissime ipotesi, sarebbe stata uccisa per soffocamento. Nel frattempo i carabinieri hanno bloccato un uomo che, presunto responsabile dell'omicidio, girava per la cittadina completamente nudo e ricoperto di sangue. Stando ad alcune indiscrezioni, l'uomo avrebbe provato a entrare in altre abitazioni al piano terra ma sarebbe stato allontanato. La sua posizione è al vaglio degli investigatori.