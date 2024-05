Investito e ucciso il padre di Francesco Bianconi dei Baustelle

L’incidente

Stando a una prima ricostruzione Bianconi si sarebbe fermato per fare acquisti a un negozio, parcheggiando nelle vicinanze. Probabilmente mentre stava per risalire in auto, il 78enne sarebbe stato colpito da un'auto guidata da un uomo di Chianciano Terme. Il guidatore si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi che sono arrivati tempestivamente ma per Ilvo Bianconi non c'è stato niente da fare. La salma è stata restituita ai familiari. Ilvo Bianconi aveva lavorato in banca e ora era in pensione. Era noto a Montepulciano e a Abbadia perchè era il padre di Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, uno dei gruppi più conosciuti e apprezzati della scena musicale italiana.