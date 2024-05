Bankitalia, indetto concorso per 10 esperti di Data science

La Banca centrale italiana ha pubblicato un bando per assumere a tempo indeterminato 10 persone che si occuperanno dell’utilizzo e della gestione dei big data, con l’obiettivo di inserirli anche in strumenti di machine learning e intelligenza artificiale. C’è tempo fino alle ore 16 del 14 giugno per presentare domanda: se le candidature saranno più di 900, prevista una preselezione