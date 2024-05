Riparte IT Alert, oggi un nuovo test in Sardegna

Alle 11 squilleranno gli smartphone delle persone che si troveranno sull’isola per un nuovo test del sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia. Le aree interessate saranno in provincia di Nuoro, nei comuni di Orosei, Siniscola e Posada

Un nuovo test di IT Alert è previsto nella mattinata di mercoledì 15 maggio (alle ore 11 per la precisione) in Sardegna. IT-alert è il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia che, quando sarà operativo, permetterà di diffondere allarmi pubblici che arriveranno sui dispositivi mobili di coloro che si troveranno in un’area interessata da gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Il messaggio che sarà diffuso in Sardegna

Nella giornata di mercoledì 15 maggio il test riguarderà la Sardegna: le aree interessate saranno in provincia di Nuoro, nei comuni di Orosei, Siniscola e Posada e l'allarme riguarderà la simulazione di un maremoto generato da sisma. Il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente: "TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un maremoto generato da sisma nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".