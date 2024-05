Ancona, madre e figlio morti in casa: ipotesi omicidio suicidio

All'interno di un'abitazione in via Gramsci a Chiaravalle, in provincia di Ancona, sono stati trovati senza vita una donna di 79 anni e suo figlio di 54 anni poco dopo le 19 di questa sera. Una delle possibilità prese in considerazione dagli inquirenti è che si tratti di un omicidio seguito da suicidio, ma le indagini condotte dai carabinieri sotto il coordinamento del pm Ruggiero Dicuonzo sono ancora in corso per confermare questa ipotesi.