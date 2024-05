Accordo collaborazione settore automotive verso maggior sicurezza

Il giorno 14 maggio alle ore 10.30 presso la Sala Conferenze intitolata a Giacomo Matteotti a Palazzo Theodoli a Roma, è stato firmato il protocollo d’intesa tra UNASCA, Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e Ministero dei Trasporti (Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione - Direzione Generale per la Motorizzazione). Questo protocollo rappresenta un significativo passo avanti verso l'incremento della sicurezza pubblica e la promozione della legalità nel settore automotive. Questa alleanza, rappresentata dai massimi dirigenti delle rispettive entità, Prefetto Vittorio Pisani (Min. Interno), Ing. Pasquale D’Anzi (Min. Trasporti), e Andrea Vannucchi (UNASCA), testimonia l'impegno congiunto nel promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione volte a rafforzare i livelli di legalità e sicurezza in particolar modo nel contesto della nazionalizzazione dei veicoli provenienti dall’estero e delle relative procedure amministrative.

Contenuti dell’accordo

L'accordo si prefigge di sviluppare una cultura della prevenzione dell'illegalità, con un focus specifico sulle operazioni di immatricolazione dei veicoli e sulla lotta contro il traffico internazionale e il riciclaggio di veicoli. Attraverso la condivisione delle informazioni e lo sviluppo di iniziative formative rivolte sia ai professionisti del settore che ai funzionari degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC), si mira a un innalzamento sostanziale degli standard di legalità e sicurezza. L'accordo prevede altresì un coinvolgimento partecipativo esteso ad altre amministrazioni, enti, associazioni e soggetti privati il cui apporto possa risultare determinante nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Saranno definiti piani operativi specifici per ciascun ambito di collaborazione, assicurando un impegno concreto e misurabile verso la prevenzione dell'illegalità nel settore automotive. Questo impegno a lungo termine (due anni rinnovabili) sottolinea la determinazione delle parti nel perseguire un obiettivo comune di sicurezza e legalità, fondamentale per la tutela dei cittadini e per la promozione di un mercato equo e trasparente. Questo accordo segna un capitolo importante nella collaborazione interistituzionale e nel dialogo con il settore privato, con l'obiettivo di costruire un ambiente più sicuro e legalmente solido per tutti gli attori coinvolti nel settore automotive.