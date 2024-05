Elena Cecchettin al Salone contro la violenza, irrompe contestatrice

In dialogo con la ricercatrice Alessandra Chiricosta, dopo il monologo, Cecchettin ha affrontato vari temi legati alla violenza di genere. "Tutto il corpo della donna è sotto attacco" ha detto. Ma si è parlato non solo di violenza fisica ma anche psicologica e di somatizzazione delle discriminazioni. "Soffro spesso di ansia. E sento concretamente sul mio corpo le conseguenze della paura di trovarmi in situazioni di difficoltà".

Contestatrice: “Il patriarcato è santo”

Una contestatrice ha interrotto l'evento gridando slogan provita e antifemministi. "Assassine, il patriarcato è santo. I bambini non si uccidono". Cecchettin non ha risposto agli attacchi, mentre Chiricosta ha invitato il pubblico a non guardare la contestatrice: "Facciamo resistenza in questo modo come un corpo collettivo".