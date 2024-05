Roma, cade da 6 metri in uno stabile dismesso: 18enne non grave

Volevano fare delle foto da pubblicare sui social, quando uno di loro è precipitato da un'altezza di 6 metri. L'incidente è avvenuto nell'ex fabbrica di penicillina in via Triburtina, nella periferia romana. I tre giovani, tutti maggiorenni, rischiano una denuncia per invasione di edifici. Il 18enne ferito è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in condizioni gravi