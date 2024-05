Arriva in Italia Stem Women Congress, dedicato al talento delle donne

L’appuntamento è fissato al prossimo 28 maggio, con l’arrivo a Milano dello Stem Women Congress, che ha già riscosso grande interesse tra le aziende. Dopo la tappa di Madrid ora sarà il capoluogo lombardo ad accogliere la prossima edizione del congresso dedicato al talento delle donne nel campo della scienza e della tecnologia, per disegnare un futuro sempre più aperto e inclusivo. Nata in Spagna nel 2019, Stem Women Association ha lo scopo di colmare il gender gap nel mondo Stem e promuovere il talento femminile per accelerare l’inclusione delle donne nel mondo accademico e professionale in campo scientifico e tecnologico.

Il programma

L’agenda dell’evento del 18 maggio, appena pubblicata, è ricca di interventi, momenti di confronto, opportunità concrete dal mondo delle aziende per contribuire a colmare il gender gap nelle discipline STEM, stimolare la carriera femminile nel campo della scienza e della tecnologica e annullare i pregiudizi che ancora gravitano attorno a questi settori.

Si terrà nel grande laboratorio sperimentale BASE Milano l’evento, portato nel nostro Paese da Orange Media Group, network di comunicazione indipendente, in collaborazione con Women at Business, innovativa piattaforma di matching professionale al femminile e FMA Hub, agenzia specializzata negli eventi.

Protagonisti saranno anche i dati per uno sguardo completo e dettagliato sulle ultime sfide, opportunità e tendenze che delineano il percorso femminile in Italia nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

Il pomeriggio sarà dedicato a studentesse e neolaureate con incontri di orientamento, workshop e “speed date” - prenotabili dal sito - per favorire l’incontro con le aziende e incoraggiandole a considerare le materie tecnico-scientifiche all’interno dei propri percorsi di studi premiando la loro passione e talento. Inoltre, SheTech, partner dell'evento, organizzerà un "community hub" coinvolgendo associazioni e community attive sul territorio sulle tematiche donne & STEM con l'obiettivo di far nascere progetti e proposte concrete per il futuro tramite 5 tavoli di lavoro a cui potranno contribuire tutte le persone partecipanti all'evento.

Ad accompagnare l’evento immagini fotografiche, parole e suoni tratti dalla mostra itinerante “STEM PASSION. Un viaggio ispirato da donne nella scienza”, che ha raggiunto di recente la scena internazionale a Berlino. Il progetto di narrazione multimediale, ideato da Elisabetta Citterio, biologa molecolare e fotografa, insieme a Claudia Cagliano, docente e consulente di comunicazione, celebra i successi di grandi scienziate e ricercatrici in Istituti di Ricerca italiani e internazionali ed è pensato in particolare per ispirare le nuove generazioni e incoraggiarle ad appassionarsi alla scienza e a divenirne protagoniste attive. Uno sguardo al femminile per contribuire al superamento degli stereotipi ancora presenti nel nostro immaginario collettivo e a prefigurare un nuovo modo più inclusivo di fare ricerca scientifica.