Il palazzo fu costruito tra il 1619 e il 1640 per volere di Re Cristiano IV e si trova di fianco al Parlamento. Oggi ospita la Camera del Commercio danese e dal 2022 era sottoposto a ristruttuazione, in vista del giubileo dei suoi 400 anni. Crollata la caratteristica Guglia del Drago. Non risultano esserci feriti. Potrebbero volerci 24 ore per spegnere del tutto il rogo