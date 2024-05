Concorso suppletivo, docenti a rischio licenziamento contro Valditara

La prova era stata istituita per l'impedimento dettato dall’emergenza Covid. Ma a gennaio il Consiglio di Stato ha stabilito l'illegittimità di un'ulteriore prova di concorso per "meri impedimenti individuali"

Rischiano il licenziamento i docenti di ruolo che hanno sostenuto la prova di concorso in un data suppletiva, istituita perché l’emergenza Covid aveva impedito loro di partecipare. Come ricostruito da Repubblica, il Consiglio di Stato, alla fine di gennaio, ha stabilito che non era legittimo fissare una data ulteriore di concorso per "meri impedimenti individuali", come è stato definito il Covid. Lo scorso 8 febbraio il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara aveva rilasciato un comunicato con il quale si impegnava a risolvere la situazione.