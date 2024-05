Bergamo, morto incastrato in cassonetto abiti usati a Canonica d'Adda

Si tratta del corpo di un 30enne ritrovato nella stazione ecologica di Canonica d’Adda in via dell’Artigianato. L'uomo potrebbe essersi introdotto durante la notte nell'area della piazzola ecologica. Si esaminano i filmati delle telecamere per ricostruire l'accaduto

Un uomo la cui identità è ancora sconosciuta, perché senza documenti, è stato trovato morto questa mattina, incastrato in un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati. L'episodio è avvenuto nella piazzola ecologica del Comune di Canonica d'Adda (Bergamo) e ad accorgersi dell'uomo - sui 30 anni, probabilmente straniero - è stato un addetto della piazzola. Sono stati vani purtroppo i soccorsi.

Si esaminano i filmati delle telecamere per ricostruire accaduto

Per risalire all'identità dell'uomo i carabinieri di Treviglio e Fara d'Adda hanno provveduto a rilevargli le impronte digitali. Poi la salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: sarà la Procura bergamasca a disporre eventualmente l'autopsia, anche se la causa della morte è chiara. L'uomo potrebbe essersi introdotto durante la notte nell'area della piazzola ecologica, che si trova nella zona artigianale del paese e dunque non in una zona di passaggio: risposte in tal senso si potranno avere dai filmati delle telecamere della stessa piazzola ecologica.