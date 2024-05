Treviso, un'anziana di 80 anni scopre di avere 3 fratelli e 2 sorelle

Paola Franzin, una cittadina veneta di Cessalto, in provincia di Treviso, ha scoperto tutta la verità grazie alla figlia e al test del Dna

Una scoperta sconvolgente ha cambiato la vita di Paola Franzin, un'ottantenne di Cessalto, in provincia di Treviso. Per tutta la sua vita, la donna ha portato con sé il mistero di una parte della sua famiglia. Grazie alla tenacia della figlia Sonia e a un test del DNA, Paola ha finalmente scoperto di avere cinque fratelli da parte di padre, che vivevano ignari della sua esistenza a Veroli, in provincia di Frosinone.