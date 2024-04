Roma, arrestati due ladri: avevano rubato quadri di valore in Spagna

Il ritrovamento

Gli agenti della polizia, dopo un’intensa attività investigativa, hanno raccolto elementi che indicavano la possibile presenza di una refurtiva proveniente dalla Spagna nella città di Roma. Nel corso della mattina del 24 aprile, hanno rintracciato i due uomini che entravano in un bar in via di Casal dei Pazzi (non lontano dalla fermata Rebibbia), con delle grosse valigie. Dopo averli identificati e controllati, hanno trovato uno dei due con 650 euro in contanti e all'interno di una valigia tre quadri avvolti in panni e buste, oltre a una scultura di metallo con una targhetta che ne indicava la provenienza spagnola. Grazie alla collaborazione con la divisione Interpol del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, si è capito che le opere d'arte erano state rubate all'estero. In particolare, i due quadri intitolati rispettivamente "Caballo Blanco con carro" e "Puerto de San Sebastian" dal valore complessivo di 170 mila euro sono di proprietà della galleria d'arte Lorenart di Madrid ed erano stati rubati dall'hotel Miguel Angel nella capitale spagnola a maggio 2021. I due uomini sono stati sottoposti a fermo per il reato di ricettazione in concorso e associati presso la casa circondariale "Regina Coeli". La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del fermo ed è stata disposta per i due uomini la custodia cautelare in carcere.