Catania, annullata messa in programma per anniversario morte Mussolini

"La funzione nella chiesa Santa Caterina è stata cancellata", ha deciso l'arcivescovo Luigi Renna che ha anche disposto la chiusura dell'edificio fino alla giornata di oggi. "Decisione presa per evitare il ripetersi di spiacevoli episodi accaduti in passato"

Quel necrologio con la scritta "anniversario" e sotto "Fiamma Tricolore ricorda Benito Mussolini" con appuntamento a una celebrazione religiosa prevista per il 28 aprile non è passato inosservata alla curia catanese. "La Santa Messa nella chiesa Santa Caterina a Catania, per ricordare Benito Mussolini, è stata annullata", ha deciso l'arcivescovo Luigi Renna che ha anche disposto la chiusura della chiesa fino alla fine della giornata di oggi.