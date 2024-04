Piero Fassino denunciato per il furto di un profumo: cosa rischia

Il parlamentare ha messo in tasca una boccetta di Chanel mentre era in un Duty Free all'aeroporto di Fiumicino. Lui afferma di averlo riposto lì per rispondere a una chiamata, i proprietari del negozio sostengono che si aggirasse con fare sospetto ascolta articolo

Piero Fassino, parlamentare Pd della Repubblica ed ex ministro italiano, è stato denunciato per il furto di una boccetta di profumo Chanel e per la vicenda la Procura di Civitavecchia aprirà un'inchiesta. Il caso potrebbe, ad ogni modo, rappresentare un "fatto tenue".

Il presunto furto del profumo Il 15 aprile Piero Fassino era all'aeroporto di Fiumicino per prendere un volo per Strasburgo. Nell'attesa dell'apertura del gate, il parlamentare si è fermato in un Duty Free. Qui ha preso una boccetta di profumo Chanel da 130 euro. Da questo punto le versioni divergono: l'onorevole sostiene di aver ricevuto una chiamata e, per rispondere al telefono, avendo in una mano il trolley e nell'altra il profumo, ha messo il secondo in tasca e preso il cellulare; i proprietari dello store ritengono invece che tutto sarebbe avvenuto con fare "sospetto". Il politico ribadisce che voleva pagare la confezione da regalare alla moglie, ma i responsabili del Duty Free hanno comunque chiamato la Polaria e sporto denuncia.