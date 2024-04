Ariano Irpino, professore di musica chiede di eseguire Faccetta Nera

Faccetta Nera suonata per il 25 aprile in una scuola di Ariano Irpino? Nel paese in provincia di Avellino non si parla d'altro, come riferisce oggi Il Mattino. Alcuni genitori della scuola media Aurelio Covotti, che rientra nell'istituto comprensivo Don Milani, hanno manifestato la loro netta contrarietà a che la canzone (scritta in occasione della conquista dell'Etiopia) venga suonata dai propri figli in occasione della Festa della Liberazione. Sarebbe stato, secondo la ricostruzione del quotidiano, un docente di musica a fornire ai ragazzi lo spartito del brano.