Varese, sposo danneggia ristorante e minaccia proprietaria: a processo

La vicenda contestata risale al settembre 2021 e si riferisce a un rifresco di nozze organizzato in un’elegante villa a Galliate Lombardo in provincia di Varese affacciata sul lago. L'uomo avrebbe minacciato, insultato e danneggiato la residenza che ospitava il ricevimento dopo che il vino era terminato

È accusato di minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento, il trentaquattrenne comparso oggi davanti al giudice del Tribunale di Varese, Davide Alvigi. La vicenda contestata risale al settembre 2021 e si riferisce a un rifresco di nozze organizzato in un’elegante villa a Galliate Lombardo in provincia di Varese affacciata sul lago.

Minacce e danni alla villa

Secondo l'accusa, l'uomo già ubriaco al momento del ricevimento come il resto degli invitati, non avrebbe gradito la fine del vino dopo il taglio della torta. In preda all'ira, avrebbe iniziato a minacciare la proprietaria della villa mimando il gesto di tagliarle la testa, insultandola e cercando di raggiungere il suo appartamento. Nel tentativo di sfogare la sua rabbia, avrebbe danneggiato gli oggetti che trovava sul suo cammino.