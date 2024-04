Bologna, vestito da Topolino faceva selfie coi passanti e li rapinava

Cinque anni di carcere per “Topolino”. Sabato pomeriggio, i poliziotti delle volanti, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio in centro a Bologna, hanno notato un ventinovenne romeno già conosciuto, assieme a una connazionale vestita da Minnie, in via Ugo Bassi. L’uomo, che nella circostanza era in “borghese” di solito si nascondeva sotto i panni di Topolino avvicinando i bambini e le mamme per poi derubarli. Dai controlli è emerso che a suo carico c’è un ordine di carcerazione per un cumulo di pene pari a quattro anni, otto mesi e 26 giorni, per furti e rapine commessi a partire dal 2017 in città. Il 29enne al termine degli accertamenti è stato quindi arrestato e portato in carcere.

Il modus agendi

L’uomo di 29 anni, originario della Romania, ha agito protetto dalla maschera da Mickey Mouse, per parecchi anni in varie città, ma la sua storia si è fermata per le strade di Bologna dove a partire dal 2017 ha iniziato a derubare le famiglie insieme alla sua compagna, che si nascondeva sotto le sembianze di Minnie. Utilizzando il fascino dei personaggi Disney, i due avvicinavano i bambini in piazza Maggiore, offrendo gioiosamente palloncini o proponendo selfie e nel frattempo derubavano i genitori distratti.