Genova, donna morta investita dalla sua auto parcheggiata in discesa

Le signora ottantottenne in un primo momento non è apparsa in pericolo di vita, al punto che era stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo

Una donna è morta travolta e schiacciata dalla sua stessa auto che si è improvvisamente mossa mentre era parcheggiata in strada e l’ha investita. E' accaduto a Genova domenica 21 aprile tra via Salvago e via Piaggio, una strada in discesa nel quartiere di Castelletto. La donna avrebbe parcheggiato e non si è accorta che la vettura si è messa in movimento travolgendola.