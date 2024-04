Le motivazioni della condanna alla "mantide della Brianza"

Depositate le motivazioni della condanna a 16 anni e 5 mesi di carcere per la 49enne Tiziana Morandi che ha derubato dopo averli narcotizzati, 9 uomini tra 27 e 84 anni. La donna li raggirava su Facebook con foto ritoccate ascolta articolo

"Bugiarda, con una spiccata tendenza alla menzogna e capace di manipolare le persone con spregiudicata lucidità". Così è stata definita dai giudici del Tribunale di Monza Tiziana Morandi, 49 anni, residente a Roncello, nella Brianza, nelle motivazioni della sentenza di condanna a 16 anni e 5 mesi per aver raggirato e derubato, dopo averli narcotizzati, 9 uomini tra 27 e 84 anni contattati in rete. Nelle motivazioni depositate sulla donna soprannominata “ la mantide della Brianza“ come anticipato dal Corriere della Sera , i giudici non hanno avuto dubbi: nessun disturbo psichiatrico, ma "una serialità spia di pericolosità sociale della donna, che con freddezza d'animo ha commesso i reati che hanno portato alla condanna”.

Narcotizzava le vittime per poi derubarle Tiziana Morandi, secondo quando emerso durante il processo, dopo un primo contatto attraverso Facebook, con foto palesemente ritoccate rispetto al suo vero aspetto, spingeva il malcapitato di turno a un incontro, spacciandosi per massaggiatrice. Tutti sprofondavano in un sonno profondo dopo che accettavano di bere una bevanda dove la donna metteva benzodiazepine. Durante lo stato di incoscienza, le vittime venivano derubate. La donna portava via tutto ciò che era di valore: dagli oggetti personali alle carte di credito. In un caso c'è stato chi è riuscito a mettersi in macchina ma è uscito fuori strada finendo in ospedale.