Concorso per 130 vigili urbani a Messina, il bando e come fare domanda

Per partecipare occorre essere maggiorenni e avere meno di 65 anni. Necessario essere in possesso della patente B, mentre quella A darà 4 punti in più nella somma dei crediti. Requisito minimo il diploma di scuola superiore. Per l’assunzione al concorso servirà anche una idoneità psico-fisica che verrà accertata però solo alla vigilia della firma del contratto a tempo indeterminato.

Come fare domanda

Primo punto sarà la preselezione. Scatterà se le domande dovessero essere il quintuplo dei posti messi a concorso e quindi più di 500. Un’ipotesi molto probabile visti i precedenti. Per 341 posti sempre a Palazzo Zanca sono arrivate 27mila domande. La preselezione avverrebbe a distanza con test on line. Passeranno al turno successivo i primi 500 della graduatoria che sarà stilata dopo i test a risposta multipla. Coloro che avranno superato la preselezione dovranno effettuare una prova di efficienza fisica. Se non arrivassero 500 istanze, tutti i concorrenti la dovranno fare prima della prova scritta. Per superare il test atletico bisognerà fare due sollevamenti alla sbarra consecutivi, correre 800 metri in meno di 4 minuti, 10 piegamenti sulle braccia, e saltare in alto 100 cm. Per le donne qualche limite meno stringente.