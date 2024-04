Banca Popolare di Bari: chiuse indagini, 88 indagati per truffa

I finanzieri di Bari hanno notificato avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla procura, nei confronti degli organi di vertice pro-tempore della Banca Popolare di Bari e dei responsabili delle filiali dell’istituto di credito, per un totale di 88 persone. Le persone destinatarie del provvedimento sono indagate, in concorso tra loro, in relazione alle loro rispettive funzioni, per l'ipotesi delittuosa di truffa, per un importo complessivo di oltre 8 milioni di euro. Una attività di indagine scaturita dalle querele presentate nel tempo da 176 persone indotte, mediante artifizi e raggiri, nonché approfittando della particolare situazione di vulnerabilità, all'acquisto di prodotti finanziari cosiddetti "illiquidi" e ad elevata rischiosità emessi dal predetto istituto bancario investigazioni hanno permesso di accertare che gli indagati non avrebbero fornito agli investitori notizie appropriate per effettuare consapevolmente le proprie scelte di investimento.