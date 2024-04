Ravenna, uomo incendia una pompa di benzina e poi scappa

Incendio doloso ripreso col telefonino

L'uomo si è presentato all’interno del distributore Coil in piazza Caduti sul Lavoro, in zona Darsena a Ravenna, con un accendino in mano dicendo ai presenti: "Andate via voglio dar fuoco alla pompa di benzina”. Lo riporta oggi il Corriere Romagna. Il giovane ha gettato del carburante sulla colonnina del bancomat e gli ha dato fuoco. L’uomo, uno straniero già noto alle forze dell’ordine, è stato poi fermato poco dopo e portato via per accertamenti che potrebbero portare anche al suo arresto.