Bimbo autistico risulta a scuola, ma è al centro di riabilitazione

Il piccolo Andrea risultava presente contemporaneamente a scuola e nel centro di riabilitazione dove svolge le terapie per l'autismo: la denuncia arriva da Afragola, in provincia di Napoli, e proviene dalla mamma del bimbo. Il bambino in questione è lo stesso che, qualche anno fa, era stato escluso da una recita natalizia nella scuola paritaria che frequentava.

La denuncia dell'associazione: a scuola, ma è assente

A raccontare questo nuovo episodio è l'associazione "La battaglia di Andrea", che difende i diritti dei disabili e che è nata proprio dopo quella triste vicenda; ha già dato mandato all'avvocato di denunciare l'accaduto. "Il mercoledì alla seconda ora mio figlio non è a scuola - racconta la madre - perché si trova nel centro Aias di Afragola per le sue terapie e la stessa cosa accade il venerdì alla quinta ora, ma andando a fare un controllo approfondito sul registro elettronico, in entrambi i giorni, nelle ore in cui non era a scuola risultava presente".

Sul registro elettronico anche attività mai svolte

"Addirittura - spiega ancora la donna - risultavano fatte attività mai svolte, perché non era a scuola ma al centro di riabilitazione per le sue terapie pagate dal servizio sanitario nazionale". Secondo quanto accertato dalla mamma di Andrea "le attività false, inoltre, risultavano anche tutte le mattine alla prima ora, orario in cui mio figlio era ancora a casa poiché è sempre entrato alla seconda ora".