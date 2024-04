Lavoro, Intelligence italiana cerca nuove professionalità: ecco quali

C'è tempo fino al 31 maggio per inviare le candidature al Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica.

Il bando

Sul bando pubblicato si può leggere che il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica seleziona costantemente le migliori risorse da porre a servizio del Paese, per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale. In particolare la ricerca si concentra su professionalità con specifiche conoscenze e competenze nei seguenti settori:

• intelligenza artificiale, per le figure di machine learning engineer, data scientist e big

data engineer/architect;

• metodologie di penetration testing e red teaming, cyber threat intelligence, reverse

engineering, malware analysis e digital forensics;

• minacce WMD, armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual

use e reti di procurement;

• algoritmica per la crittoanalisi;

• fotointerpretazione di immagini satellitari;

• scienze comportamentali e attività di profiling;

• archivistica e digitalizzazione documentale.