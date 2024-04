Paolo Pininfarina morto a 65 anni dopo una lunga malattia

E' morto Paolo Pininfarina, presidente della storica azienda torinese di auto che porta il suo nome. Aveva 65 anni. Fino all'ultimo gli sono stati vicini la moglie Ilaria, i suoi cinque figli Greta, Giovanni, Iole, Tullio e Giulia e la madre Giorgia Gianolio. Figlio del senatore a vita Sergio Pininfarina e nipote del fondatore della Pininfarina, 'Pinin' Farina, era malato da tempo. Dopo essersi laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, aveva proseguito gli studi negli Stati Uniti e in Giappone. La sua morte avviene 16 anni dopo la scomparsa del fratello Andrea, avvenuta nell'agosto 2008 in un incidente strada.