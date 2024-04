Milano, uomo ferito alle gambe a colpi di arma da fuoco

L'episodio è avvenuto questo pomeriggio, mentre un 40enne si trovava in viale Marche. L'uomo si stava stava dirigendo a piedi verso la propria vettura, quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi di pistola, due dei quali lo hanno colpito alle gambe. Il ferito, con precedenti di polizia, è stato trasportato all'ospedale Niguarda, ma non è non in pericolo di vita