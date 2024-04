Asti, perde marito e figli in quattro incidenti. La storia di Fermina

Originaria della Spagna, diversi anni fa si era trasferita a Nizza Monferrato. In 22 anni il compagno e i tre figli, in tragedie diverse, sono morti sulla strada

Sulle dinamiche dell’incidente stanno ancora indagando i carabinieri di Nizza Monferrato. Ma, secondo le prime ricostruzioni, non sembrano esserci altri mezzi coinvolti. Il ragazzo verso le 19.30 di venerdì 4 aprile stava passando lungo la tortuosa strada che dalle porte di Nizza Monferrato conduce verso l’Acquese. Per motivi ancora da chiarire, sarebbe uscito dalla carreggiata, sbalzato fuori dalla moto. Corneglio era impiegato nel settore vinicolo per una azienda di Calamandrana (Asti), era appassionato di musica e nel tempo libero faceva il dj.

Le altre tragedie

Nel 2002 Fermina Cauto aveva perso il marito Roberto Corneglio mentre si trovava a lavoro nel porto di Genova: l’uomo stava caricando un container quando è stato investito dal camion di un collega di Tortona. Un anno dopo, nella zona di Valle San Giovanni nell’astigiano, il primogenito Hernando Rodriguez Cauto, nato dal precedente matrimonio, era morto in uno schianto. Nel 2016, infine, a perdere la vita in un automobilistico tra Agliano e Castelnuovo Calcea, sulla strada Asti-Mare, era stata la figlia Sonia. La ragazza aveva 22 anni e lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento di Nizza.

Fermina era arrivata da Madrid nella provincia di Asti dopo la morte del suo primo marito, anche lui spagnolo. A Nizza Monferrato aveva aperto una gastronomia specializzata in piatti iberici.