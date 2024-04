Chiavari, autista scuolabus sbanda per e muore :non c'erano studenti

Tragedia sfiorata questa mattina a Chiavari, in provincia di Genova, dove un uomo di 61 anni alla guida di uno scuolabus è stato colpito da un malore fatale. L'allarme, scrive la stampa locale, è scattato intorno alle ore 8.30 in viale Enrico Millo, dove sono accorsi polizia municipale, automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Chiavari. L'autista, per cui purtroppo non c'è stato niente da fare nonostante lunghi tentativi di rianimazione, era alla guida dello scuolabus dopo aver accompagnato alcuni studenti a scuola. Percorrendo la strada del ritorno si è sentito male, andando a sbattere prima contro la recinzione di un cantiere, poi contro tre veicoli parcheggiati: un impatto violento che gli è stato fatale.