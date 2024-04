Omicidio-suicidio nel Varesotto, trovata morta coppia di 70enni

Secondo le prime informazioni, il marito avrebbe assassinato la consorte togliendosi poi la vita. Gli accertamenti sono in corso

Tragedia a Gallarate nel Varesotto: una coppia di 70enni, marito e moglie, è stata trovata morta in casa, ieri sera, dal figlio. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Secondo le prime informazioni, il marito avrebbe assassinato la consorte togliendosi poi la vita. Gli accertamenti sono in corso. Sul posto i carabinieri, coordinati dal pm Susanna Molteni. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, al momento non sono note né le modalità dell'assassinio, né le modalità del suicidio. E' escluso l'intervento di terzi. Ignoto anche il possibile movente. Secondo indiscrezioni, la morte risalirebbe ad alcuni giorni.